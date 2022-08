Anápolis ganha instituto focado em cuidados com a saúde mental

Um espaço que tem como missão a atenção à saúde mental e formação de bons profissionais para atuar nesta área, que ganhou ainda mais espaço após a chegada a pandemia. Chegou em Anápolis o Instituto Self.

“Será a primeira unidade fora de Goiânia e escolhemos a cidade pelo potencial humano e acadêmico que ela possui”, explica psicanalista Elias Silva, fundador do Instituto Self.

Respeitada em todo o país, a instituição tem experiencia e excelência na transmissão da psicanálise, com muitos profissionais já atuantes que se formaram no Instituto Self, e muitas turmas em andamento.

“Além de ser um local de debates, eventos e construção do saber psicanalítico”, complementa Elias Silva, destacando que uma das maiores preocupações do Instituto Self é garantir bons e preparados professores.

Preparação, destaca o profissional, com vasto conhecimento teórico e vivencia clínica. “Sempre seguindo os princípios fundantes da Psicanalise Clínica”, acrescenta.

Em Anápolis, o curso de Formação em Psicanálise Clínica do Instituto Self será ministrado presencialmente na sede da instituição. O endereço é na Avenida Presidente Kennedy, número 863, Bairro Maracanã – no mesmo espaço do Colégio Núcleo, um grande parceiro do Instituto Self.

“Teremos a Aula Magna de abertura do Instituto Self – Polo Anápolis no dia 03 de setembro (um sábado), às 09h da manhã”, anuncia Elias Silva, lembrando que as vagas são limitadas.

Os interessados podem entrar em contato e fazer a inscrição diretamente pelo WhatsApp, através do (62) 9 9354-3731. Mais informações estão no site www.institutoselfdepsicanalise.com e também no Instagram: @institutoselfanapolis.