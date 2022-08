Liminar reconduz Marcus Holanda ao PROS e mantém pré-candidatura de Pablo Marçal à Presidência

Menos de duas horas depois de Pablo Marçal fazer uma live dizendo que iria entrar na Justiça pela pré-candidatura à Presidência, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconduziu Marcus Holanda ao comando da legenda nacional e Dhone Rodrigues a direção estadual do partido em Goiás.

Durante toda a quarta-feira (03) a troca de comando movimentou a política. Nas mãos do goiano Eurípedes Júnior, o PROS havia até definido desistir de lançar Pablo Marçal e apoiar o ex-presidente Lula (PT).

Com a volta de Eurípedes, assumiu, por menos de cinco horas, o advogado Ramon Cândido. Mais cedo, ele havia dito que uma reunião tinha sido marcada para discutir possível apoio da legenda ao projeto de Mendanha.

