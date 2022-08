Depois de desistir do governo, Marconi Perillo decide disputar o Senado

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) vai disputar a eleição para o Senado Federal. A decisão foi comunicada na manhã desta sexta-feira (05), durante convenção do partido em Goiânia.

O tucano tentou até esta quinta-feira (04) viabilizar a candidatura ao quinto mandato no Palácio das Esmeraldas. Todavia, sem apoio de outras siglas, ele desistiu do pleito.

A decisão de disputar o Senado contraria carta da executiva nacional do PSDB, que fez um apelo para que o ex-governador fosse candidato a deputado federal.

Marconi, no entanto, resistiu e construiu a candidatura ao Senado com as suplências de Jalles Fontoura, ex-presidente da Saneago, e do empresário Marcos Ermírio.

Sem espaço noutras chapas majoritárias, o tucano lança-se de forma isolada, sem vinculação a qualquer um dos candidatos ao Governo de Goiás. O PSDB não fará coligação na corrida para o Palácio das Esmeraldas.