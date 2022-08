Em expansão, clínica abre nova unidade em Anápolis e passa a também oferecer cuidados para adultos

Depois de filiais em Nerópolis (GO), Taguatinga (DF) e até na Califórnia (EUA), a Therapies Love Kids, que começou em Anápolis, abrirá a segunda unidade na cidade nesta segunda-feira (08) com atendimentos para o público adulto e infantil.

O novo espaço fica na Rua 1° de Maio, no Centro, e oferece cuidados nas áreas de psicologa, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, fisioterapia, psicomotricidade, avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagogia, neuropediatra, pediatria, fisiatria e ortopedia. Tudo isso em um ambiente mesclado para todas as idades.

A clínica tem como foco alcançar as pessoas que necessitam de um acompanhamento profissional para se desenvolver e ter maior qualidade de vida. E conta com equipe competente e capacitada de profissionais experientes.

Nesta unidade recém-inaugurada, pais, irmãos e todos os familiares das crianças atendidas pela Therapies Love Kids podem também buscar atendimentos, inclusive da terapia ABA.

Esta ciência nada mais é do que um ensino intensivo de habilidades para tornar mais independente as pessoas diagnosticadas com Espectro Autista ou outros transtornos de desenvolvimento.

A clínica conta ainda com marca própria de camisetas temáticas sobre o autismo e outras síndromes. Uma forma criativa de incluir, desmistificar e mostrar a sociedade o tanto que é importante.

Para conhecer um pouco mais do trabalho da Therapies Love Kids, siga @therapieslovekids ou entre em contato com os telefones (62) 9 9935-2416, (62) 3771-5680 e (62) 3771-5670. No link disponível na bio do Instagram, estão ainda outras formas contato para quem desejar agendar uma visita.