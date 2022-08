Goiás terá sete candidatos disputando o Governo do Estado; veja os nomes

Sete candidatos vão pleitear o Governo de Goiás nesta eleição de 2022. A consolidação dos nomes ocorreu nesta sexta-feira (05), data limite para a realização das convenções partidárias.

Candidata do PSOL, Cíntia Dias, tem 45 anos e é novata na disputa eleitoral para chefe de Executivo. Socióloga, cursa mestrado em sociologia.

Natural de Santa Helena de Goiás, Edigar Diniz é o nome do partido Novo para concorrer ao cargo. Ele é empresário na área de tecnologia e evangélico.

Gustavo Mendanha, do Patriota, é ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, a segunda cidade mais populosa do estado, e tem 39 anos. É o nome da oposição melhor posicionado nas pesquisas.

Homem convicto da esquerda, o goianiense Professor Pantaleão tem 72 anos e foi escolhido pelo União Popular para a disputa. Ele é professor aposentado, formado em História e lidera movimentos sociais.

Ronaldo Caiado, que pleiteia a reeleição pelo União Brasil, é anapolino e tem o DNA pecuarista de longa data. Após passar 20 anos no Congresso Nacional como deputado federal e senador, chegou ao Governo do Estado em 2018 vencendo o pleito no primeiro turno.

Considerado o braço direito de Jair Bolsonaro em Goiás, Vitor Hugo (PL) tem 45 anos e é natural de Salvador. Embora tenha sotaque carioca, mora há alguns anos em solo goiano e é casado com uma anapolina. Atualmente deputado federal de primeiro mandato, ele também é advogado e major da reserva no Exercito.

Wolmir Amado, do PT, é ex-reitor da PUC Goiás. O professor universitário tem 60 anos e também é estreante em disputas eleitorais.