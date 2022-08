Jogador sofre parada cardíaca e morre enquanto estava espancando a namorada

Um ex-jogador de rugby foi encontrado morto após agredir severamente a companheira em um hotel de Florença, na Itália. O caso aconteceu no último dia 16 de julho.

Rick Bibey teve uma parada cardíaca enquanto agredia Jennie Platt, de 43 anos. Ela pôde ser encontrada ainda com vida, mas recoberta de sangue e feridas graves.

As investigações foram árduas desde então e, só nesta semana, as autoridades chegaram à conclusão, através dos laudos médicos, que foi realmente um infarto.

Já a vítima precisou passar por uma série de cirurgias para se recuperar dos ferimentos, além dos traumas psicológicos.

“Minha cliente Jennie foi vítima de uma terrível agressão e precisou de várias operações durante uma longa permanência no hospital”, destacou Stefano Goldstein, advogado que representa a mulher.

“Ela tem cooperado totalmente com as autoridades que estão investigando o assunto e esperamos que o caso seja encerrado nos próximos dias, mas para Jennie, o trauma do que aconteceu não vai acabar, pois ela precisará de atendimento médico na Inglaterra”, disse.

Além do casal, a perícia encontrou uma série de brinquedos eróticos no quarto em que o casal estava. Segundo os amigos do ex-jogador, Rick e Jennie teriam viajado para ‘esfriar a cabeça’.

“Rick sofreu com problemas de saúde mental nos últimos tempos e teve uma séria deterioração nos últimos seis meses. Ele já tinha entrado e saído de vários centros de cuidados especializados e essa viagem foi para tentar colocá-lo de volta nos trilhos, mas acabou em tragédia”, disse um colega.