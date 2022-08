C&A aposta em Anápolis e inaugura grande loja no Centro com diversas novidades

Apostando no potencial de Anápolis, a loja de vestuário C&A inaugurou mais uma grande loja, repleta de novidades, na rua Engenheiro Portela, no Centro da cidade.

Até o momento, mais de 25 colaboradores já foram contratados para atuarem no projeto de expansão da marca no município goiano.

A loja foi inaugurada na quinta-feira (04) e faz parte da estratégia de negócios C&A Fashion Tech. O objetivo é expandir os formatos de atendimento para atender as novas formas de compra dos clientes, sobretudo a online.

A unidade é a segunda em Anápolis e a 10ª em Goiás. O espaço é voltado não somente para roupas, como também para acessórios, cosméticos, linha esportiva, calçados e o denominado “fashiontronics“, que é a venda de celulares e relógios.

Novidades

A nova loja conta com o modelo operacional denominado “Ship From Store“. Basicamente, esta nova funcionalidade utiliza os produtos já existentes no estoque da C&A no município para atender com maior agilidade a demanda dos clientes anapolinos e de cidades vizinhas que tiverem realizado o pedido de forma digital.

A companhia conta agora também com atendimento e apoio via WhatsApp para pedidos realizados online.

São três distintas formas de “Clique & Retire”. Na primeira, o cliente realiza a compra digitalmente e pode retirar o produto presencialmente no dia seguinte.

Pelo formato expresso, logo que a compra é finalizada, é possível realizar a retirada em até 2 horas. Já a terceira modalidade é o Clique & Retire Drive Thru.

Por fim, o comprador poderá aproveitar a tecnologia “Corredor Infinito”, onde é possível visualizar de forma rápida todo o estoque, tanto e-commerce como de outras unidades, para encontra o produto desejado. Após encontrá-lo, é possível ainda optar por receber em casa ou retirar na loja.