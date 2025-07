6 melhores lugares para se deliciar com uma boa feijoada no sábado

Seja em Goiânia ou Anápolis, esses endereços são paradas obrigatórias para quem leva o prato a sério

Anna Júlia Steckelberg - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Sábado no Brasil é quase um sinônimo de feijoada. O prato, que mistura tradição, sabor e história em uma única panela, se tornou símbolo de encontro, fartura e celebração.

Seja em grandes reuniões familiares ou em almoços mais descontraídos, há algo de especial em saborear uma feijoada bem feita, com seus cortes suculentos, feijão encorpado e acompanhamentos no ponto certo.

Em Goiás, essa paixão nacional encontra representantes à altura em cidades como Goiânia e Anápolis, que reúnem restaurantes consagrados e verdadeiras casas especializadas no prato.

Com base em avaliações confiáveis, como as do Tripadvisor, e na experiência de frequentadores assíduos, reunimos os 6 melhores lugares para comer feijoada no sábado, pensando em sabor, ambiente, tradição e custo-benefício.

A seguir, você confere os destaques que merecem uma visita (e um prato bem cheio).

6 melhores lugares para se deliciar com uma boa feijoada no sábado

1. Coco Bambu – Anápolis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coco Bambu Anápolis (@cocobambuanapolis)

O Coco Bambu é reconhecido por seu cardápio variado e ambiente elegante, mas aos sábados, a estrela do almoço é a feijoada completa, servida com todos os acompanhamentos tradicionais.

O restaurante é bem avaliado no Tripadvisor, com elogios à qualidade dos pratos e ao atendimento. Ideal para quem busca conforto e sabor em um só lugar.

2. Divina Cozinha & Feijoada – Anápolis

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Divina Cozinha & Feijoada • EXPRESS (@divinacozinhaefeijoada)



Com proposta mais casual, a Divina se destaca pelo foco na feijoada.

O restaurante oferece opções em marmita ou combos generosos para duas ou mais pessoas. A feijoada é feita no capricho, com ingredientes bem selecionados e tempero caseiro.

Os clientes elogiam o custo-benefício e o sabor equilibrado, sendo uma das preferidas para quem quer comer bem, sem sair de casa.

3. Galpão Grill – Anápolis

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Galpão Grill Restaurante (@galpaogrillanapolis)

Conhecido pelo churrasco e pratos brasileiros, o Galpão Grill oferece uma feijoada tradicional aos sábados, muito elogiada pelo tempero encorpado e pela variedade de carnes.

O ambiente é descontraído e familiar, ideal para quem deseja um almoço completo e saboroso. No Tripadvisor, a casa acumula boas avaliações, especialmente pela qualidade da comida e pelo atendimento ágil.

4. Feijoada da Wanda – Goiânia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bar&Restaurante Feijoada da Wanda (62) 3251-2105 (@feijowanda)

Um verdadeiro ícone da capital goiana, a Feijoada da Wanda é especializada no prato que carrega no nome.

O restaurante funciona em sistema self-service e conquista pela variedade: são cortes nobres, acompanhamentos bem feitos e tempero marcante. No Tripadvisor, a casa recebe elogios constantes pela comida farta e pelo ambiente acolhedor. Uma parada quase obrigatória para os fãs da boa feijuca.

5. Bendita Feijuca – Goiânia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bendita Feijuca® (@benditafeijucaecozinha)

Localizada no Setor Bueno, a Bendita Feijuca traz uma proposta contemporânea para a feijoada, mas sem abrir mão da tradição.

O ambiente é moderno e descontraído, com atendimento elogiado e pratos bem servidos. A feijoada é destaque aos sábados, com ingredientes frescos, couve crocante e laranja fatiada como manda o figurino.

As avaliações no Tripadvisor destacam a harmonia de sabores e a apresentação cuidadosa.

6. Glória Bar e Restaurante – Goiânia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bar Gloria (@bargloria)

Com decoração que remete aos antigos botequins cariocas, o Glória Bar oferece uma das feijoadas mais tradicionais da cidade. Servida aos sábados, ela vem completa: feijão preto bem temperado, variedade de carnes, arroz soltinho, farofa, torresmo, couve e laranja.

É um ambiente perfeito para reunir amigos e família. No Tripadvisor, o bar é muito bem avaliado pela atmosfera nostálgica e pelo sabor marcante da feijoada.

