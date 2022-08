Jovem fica milionária após vender o que ninguém tinha coragem na internet

O que para alguns pode ser algo sem nenhuma utilidade, foi visto como um meio de entrada para o ramo do empreendedorismo pela modelo e dançarina Rebekka Blue, de 28 anos.

Foi vendendo itens como pedaços de unhas do pés, caspa, calcinhas usadas e até teste de gravidez já utilizados, que a jovem conseguiu arrecadar uma fortuna pra lá de interessante.

Ao Metro World News, ela conta que muitos clientes vão à loucura com os produtos vendidos e, por isso, ela decidiu parar de jogar alguns objetos delas no lixo.

“Se você me vê jogando alguma coisa fora, isso é uma bandeira vermelha, porque geralmente guardo na minha bolsa para vender mais tarde. Mesmo se formos ao salão para fazer os dedos dos pés, fico pedindo para ficar com os chinelos e os separadores de unhas dos pés”, revela.

Apesar de ser considerado um segmento ‘diferente’, Rebekka garante que tem conseguido arrecadar cerca de R$ 51 mil (US$ 10 mil) por mês.

De acordo com a jovem, uma das vendas mais lucrativas, foi o antigo dispositivo intrauterino que ela utilizava para evitar gravidez (DIU).

“Com o DIU, eu apenas tirei do lixo e levei para casa. O cliente me ofereceu quatro dígitos para ter algo que estava dentro do meu corpo por quase cinco anos”, conta.