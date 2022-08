SBT bate o martelo e decide qual novela substituirá Poliana Moça

A telenovela Poliana Moça, reproduzida na emissora SBT, está com data marcada para o encerramento das gravações e o clima já está de despedida entre os atores.

No entanto, para a felicidade dos telespectadores, já há uma novidade pré-definida para entrar ao ar, assim que os episódios diários forem encerrados.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, colunista do R7, a próxima telenovela da emissora será ‘Romeu e Julieta’ e as gravações já estão previstas para começarem em novembro deste ano.

A autora Íris Abravanel ficará responsável por fazer a definição do elenco da trama. Com isso, nos próximos dias deverá acontecer a última etapa dos testes.

Apesar das mudanças e tentativas de maiores alcances, a emissora segue em terceiro lugar no Kantar Ibope, atrás da Rede Globo com 11,20 de média em audiência e 32,74% de share e da RecordTV com 3,43 pontos e 10,03.

O SBT, atualmente, segue com as marcas de 3,16 de audiência e 9,22 de share.