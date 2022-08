Acredite, quando o amor é para acontecer, o destino dá um jeitinho especial de mostrar para os casais que eles são perfeitos um para o outro e em alguns casos, essa prova acontece até mesmo com as profissões.

Quando menos se espera, pode ser que aquele par perfeito que tanto se espera na verdade esteja bem ali, mais perto do que se imagina.

Não duvide, em alguns casos as profissões combinam tanto que acabam se tornando verdadeiros cupidos para os pombinhos apaixonados.

Quer saber as que mais combinam e unem ainda mais os casais ideais? Então, fique de olho na lista que separamos.

6 profissões que combinam e só os casais feitos um para o outro têm

1. Piloto de voo e Comissária de bordo

Unidos pelos céus e as mais belas viagens? Sim, essa pode ser a realidade entre pilotos e comissárias de bordo!

As profissões são tão complementares que tornam o ambiente de trabalho ainda mais leve quando é tomado pelo amor do casal.

2. Médico e Enfermeira

Se no hospital um não vive sem o outro, essa realidade pode ser tornar ainda mais linda quando um decide fazer parte da história pessoal do outro.

Complementares, apenas casais feitos um para o outro se dão tão bem trabalhando assim, tão juntinhos.

3. Jornalista e Publicitário

O que muitos podem enxergar como uma rivalidade, pode ter certeza que pode acabar com uma bela união romântica.

Indo um pouco além do amor, os casais podem explorar os conhecimentos na área de atuação e até mesmo aproveitarem começarem um negócio.

4. Engenheiro e Designer de interiores

As profissões não se completam apenas no trabalho, como podem também unir os mais belos casais.

Com interesses semelhantes, os pombinhos se conhecem durante o expediente e logo estão planejando o futuro juntinhos.

5. Nutricionista e Personal Trainer

Ambos os profissionais possuem o foco de conseguir identificar o melhor plano para o bem-estar de seus clientes e convenhamos, quem está em busca de um “corpo perfeito” sabe bem que um não pode estar longe do outro.

Se o paciente não pode abrir mão do acompanhamento tanto com o personal, como com a nutricionista, no amor então essa união demonstra que um foi feito para o outro.

6. Ator e Atriz

Unidos por uma cena romântica em alguma produção para a TV? Pode até parecer coisa de filme, mas é assim que diversos casais perfeitos são formados no mundo artístico.

Afinal, quando é para ser o destino vai garantir que o amor se encontre e aconteça!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!