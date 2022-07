Existem muitos mitos sobre o signo de Leão que os pintam como péssimas pessoas, mas há uma infinidade de virtudes nesse círculo astrológico.

Inclusive, namorar uma pessoa do signo de leão pode ser o verdadeiro significado de ganhar na loteria.

E hoje, para te convencer de que este signo – na verdade – é um amorzinho, trouxemos uma lista de qualidades que todo leonino tem. Confira!

6 motivos para namorar com uma pessoa do signo de Leão:

1. Energético

O nativo é repleto de energias, detesta ficar parado, é proativo e cheio de entusiasmo.

Por pertencer ao elemento fogo, ele traz consigo uma intensidade indescritível, levando ânimo para dentro de qualquer relacionamento.

2. Generosidade

Apesar da fama de egoísta, os leoninos são bastante generosos e fazem o que for possível para o bem de quem gosta.

Dentro de um relacionamento, ele se certificará sempre de que a amada estará completamente confortável.

3. Divertido

O leonino sabe ser o “palhacinho” da turma, gosta mesmo de diversão e arrancar risadas de quem ele gosta.

Em resumo, o nativo ama deixar o ambiente bastante agradável na companhia dele.

4. Protetor

Assim como um leão feroz, as pessoas nascidas entre os dias 22 de julho e 22 de agosto tendem a ser extremamente protetoras.

Não protetor no sentido de sufocar o parceiro, mas no sentido de não querer que nada de ruim aconteça.

Se for preciso entrar na frente e tomar as dores, ele não medirá esforços para lutar pelo amor.

5. Quente

Assim como o fogo, o leonino tem um lado íntimo bastante quente.

Ele é esforçado e se preocupa em satisfazer a outra pessoa ao lado dele.

Cansar um leonino é quase impossível, ele realmente é bem ativo e energético.

6. Pensa alto

Nada de comodismos na vida do nativo, ele gosta mesmo de sonhar alto, com os pés no chão, e correr atrás da meta.

Eles tendem a ser bem sucedidos por não se contentar em com pouco e adoram viver bem, comer bem e viajar para bons lugares.

