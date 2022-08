Homem passou a faca no namorado por ciúmes em Luziânia

Um homem de 33 anos foi esfaqueado pelo namorado, de 31, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu neste domingo (07), em um condomínio residencial da cidade.

O Portal 6 apurou que o suposto autor do crime teria descoberto que estava sendo traído. Após uma discussão acalorada, ele teria partido para cima do namorado e o perfurado pelo menos oito vezes com golpes da faca.

Depois do ataque, dentro de casa, o homem assistiu o companheiro sair para a rua sangrando, cair no chão e pedir socorro. Ele foi acudido por moradores, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e encontrou o suspeito nas proximidades do local. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a 1° Delegacia de Polícia de Luziânia, onde acabou confessando o crime.

Ele disse ter sido motivado por ciúmes diante de uma possível traição do parceiro. A arma do crime foi encontrada na janela do quarto do casal.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Luziânia e deve ser transferido para outra unidade de saúde.