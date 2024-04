Detran Goiás vai contratar novos profissionais com salários que podem atingir R$ 6 mil

Ação visa aumentar número de bancas no estado, facilitar e agilizar serviços

Gabriella Pinheiro - 13 de abril de 2024

Fachada do Detran. (Foto: Detran)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou a abertura de credenciamento para a contratação de novos profissionais. A remuneração pode chegar até R$ 6.380 mil, a depender da produtividade.

Os selecionados atuarão como examinadores de trânsito e serão responsáveis pela aplicação de provas práticas de direção nas bancas examinadoras da autarquia em todo o estado.

Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, no momento, o departamento lida com um quadro de examinadores reduzido, o que tem dificultado o trabalho.

Com a ação, o objetivo é que o número de bancas em Goiás seja ampliado e que ocorra maior agilidade no trabalho, o que facilitará o acesso dos candidatos aos serviços.

Ainda, de acordo com o presidente, a iniciativa promete levar bancas examinadoras a todos os municípios e, assim, reduzir o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos candidatos.