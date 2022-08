Aberto novo concurso público em Goiás com 105 vagas de nível médio e superior

As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (CRP/09) foram abertas nesta segunda-feira (08) e o prazo se estende até o dia 08 de setembro.

São oferecidas 105 vagas para os cargos de Assistente Administrativo (nível médio) e Analista Administrativo, Analista Financeiro e Analista de Fiscalização e Orientação (nível superior).

Os interessados poderão pedir isenção no valor da taxa de inscrição, que são de R$ 48 e R$ 55, para os níveis médio e superior, respectivamente.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de outubro. Os candidatos deverão responder 120 questões de certo ou errado e escrever uma redação de 20 a 30 linhas.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2224,41 e R$ 3.563,11 e benefícios. Os aprovados no certame irão trabalhar em Goiânia com carga horária de 40h semanais.

Do total de vagas oferecidas no concurso, apenas cinco são para início imediato. As outras 100 serão utilizadas para a formação de cadastro de reserva.

O edital pode ser acessado no site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do certame.