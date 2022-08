Brasil Park Shopping presenteia Pais com growler exclusivo

O Dia dos Pais vai ter clima de brinde no Brasil Park Shopping. Isso porque o mall preparou para a data, um compre e ganhe especial.

Juntando R$ 250 em compras nas lojas participantes, os clientes cadastram suas notas fiscais e ganham na hora um growler de chopp artesanal Beer o’ Clock.

“Para essa promoção pensamos com muito carinho em promover um brinde especial com aquele que nos acompanha desde o início. Com a cerveja artesanal da Beer o’Clock, buscamos criar e proporcionar experiências únicas para o nosso cliente, além de promovermos um negócio local, criado e produzido na cidade de Anápolis. Dessa forma, acreditamos que o brinde terá um valor ainda mais especial.”, explica Luana Citon, Head de Marketing do empreendimento.

Para participar é simples, basta cadastrar as notas no app do Brasil Park Shopping e retirar o brinde no balcão de trocas – localizado no piso 2, em frente à Vivara. A promoção é válida até o dia 14/08 ou enquanto durar o estoque, com limite de 01 brinde por CPF.

Além do compre e ganhe, o empreendimento preparou ainda uma aula show com o mestre cervejeiro Marcus Júnior, que acontecerá no Espaço Cultural do Brasil Park Shopping, no Piso 1, no dia 13/08, às 14h.

O encontro vai ajudar o público a desvendar o mundo cervejeiro, abordando informações sobre água, maltes e lúpulos, além de trazer informações sobre o processo de produção da cerveja artesanal e sobre as escolas cervejeiras, esclarecendo para os amantes de uma boa cerveja como o processo é feito. Além disso, em parceria com a cervejaria Beer o’Clock, os alunos que estiverem ali presentes poderão degustar das mais variadas cervejas oferecidas pela cervejaria.

Para garantir a vaga, o interessado deve fazer a inscrição pelo aplicativo do Brasil Park Shopping para smartphones ou no local, na data do evento, mediante a disponibilidade de vagas. ​

Serviço

O Brasil Park Shopping está funcionando normalmente das 10h às 22h de segunda a sábado. No domingo (14), lojas e quiosques funcionam das 12h às 20h, já a Praça de Alimentação e lazer das 11h às 22h.

O Brasil Park Shopping está localizado na Avenida Brasil, 505. Mais informações pelo telefone (62) 3701 2250 ou pelo site https://brasilparkshopping.com.br/

A promoção de Dia dos Pais do Brasil Park Shopping é destinada para maiores de 18 anos. Beba com moderação.