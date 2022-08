Corpo de Bombeiros abre inscrições para concurso com salário de quase R$ 14 mil

Com cerca de 612 vagas disponíveis e salários impressionantes de até R$ 13,9 mil, foram abertas nesta terça-feira (09) as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Os interessados devem fazer as inscrições pelo site do Instituto AOCP, responsável pela organização, até o dia 08 de setembro.

Estão disponíveis 500 oportunidades para o cargo de soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar Combatente, 60 voltadas para cadetes, 12 vagas para 2° tenente com formação nas áreas de Psicologia, Odontologia ou Medicina, além de 40 vagas exclusivas para soldados músicos.

O valor da inscrição varia de acordo com o cargo selecionado pelo candidato e pode apresentar variações entre R$ 110 a R$ 130.

A seleção será realizada em quatro etapas distintas previstas para ocorrer nos dias 09, 16 e 23 de outubro.

Durante o processo seletivo, os candidatos terão que realizar um teste de aptidão física, prova objetiva e discursiva, exame de habilidades específicas para os músicos, assim como uma avaliação médica e de antecedentes.