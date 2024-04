Casal de Anápolis chama amigos para beber em casa e o inesperado acontece

Supostos autores teriam esperado vítimas pegarem no sono para cometerem o crime

Augusto Araújo - 16 de abril de 2024

Imagem ilustrativa da Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Dois homens estão sendo procurados em Anápolis após aparentemente terem se aproveitado da embriaguez de um casal para furtar os carros deles.

O caso teria acontecido no final da tarde desta terça-feira (16), no bairro Jardim Alexandrina. As vítimas estavam em casa ingerindo álcool com os amigos.

Por volta das 16h, o casal teria adormecido rapidamente e ao acordar não encontrou ninguém mais na residência e se desesperaram ao perceber o sumiço dos carros – um Jeta e um Vectra, ambos da cor preta.

As vítimas também encontraram as portas e portão fechados.

Chama atenção o fato de os “amigos” terem chegado em seus próprios carros para a bebedeira.

O casal tentou contato com os suspeitos, mas eles não estariam atendendo os celulares e a Policia Militar (PM) foi acionada no local.

Os namorados suspeitam que alguma substância tenha sido colocada na bebida.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).