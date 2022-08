Patrimônio declarado por Delegado Waldir inclui R$ 200 mil em espécie

Deputado federal no terceiro mandato e candidato ao Senado, Delegado Waldir (UB) declarou pouco mais de R$ 1 milhão em bens à Justiça Eleitoral.

A declaração do parlamentar foi disponibilizada nesta terça-feira (09) no DivulgaCand, site no qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compila os dados dos candidatos nas eleições de 2022.

Waldir afirma ter R$ 1.104.283,79 em bens. O mais valioso deles é uma casa, no valor de R$ 480 mil. O candidato ao Senado também disse ter R$ 200 mil em espécie.

O postulante do União Brasil ainda detém outra casa, no valor de R$ 30 mil, um terreno, de R$ 25 mil, um veículo automotor, de R$ 120 mil.

Na declaração de bens, Delegado Waldir citou outras aplicações e investimentos de quase R$ 21 mil, um depósito bancário de R$ 55,8 mil e R$ 172 mil em Vida Gerador de Benefício Livre.

O patrimônio do parlamentar cresceu 129% em relação à última eleição, em 2018, quando ele declarou R$ 481 mil ao TSE.