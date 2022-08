Sucesso entre os motoboys, Zumm Delivery continua cadastrando comércios em Anápolis!

A plataforma está com oportunidade de abertura de novos cadastros para comércios anapolinos nas áreas de restaurante, padarias, farmácias, loja de roupas, pizzarias e outros, podendo ser por CPF ou CNPJ.

De maneira prática, a entrega é calculada de acordo com a distância, e uma solicitação pode ter até 9 destinos. As empresas não pagam mensalidade ou taxa de instalação e, além disso, também permite que comerciantes do segmento alimentícios que utilizem o ifood e tenham o plano “entregas próprias” realizem a integração do com a plataforma, podendo fazer o despacho automático de pedidos.

A empresa abre as portas para você oferecer seus serviços a milhares de clientes na cidade. Comerciantes interessados podem se cadastrar pelo site www.zummdelivery.com.br ou pelo WhatsApp: (62) 9 8312-9647 ou (62) 9 8651-0948.

Com todas essas vantagens, a Zumm Delivery vem conquistando novos parceiros e cresce diariamente, se tornando referência na cidade quando se fala em entregas, ainda mais no cenário de pós-isolamento social, no qual as pessoas estão mais condicionadas a pedir por delivery.

A plataforma também está com oportunidade para entregadores autônomos, basta ter mais de 18 anos, CNH tipo “A”, bag de entregas e moto própria. Após o cadastro pelo aplicativo, a equipe entrará em contato para realizar um treinamento, os ganhos são por corridas e ilimitados com pagamentos semanais!