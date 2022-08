6 sinais que revelam que a pessoa tóxica da relação é você

Todo mundo teme entrar em uma relação tóxica e se ver refém de alguém negativo, mas e quando a pessoa tóxica de relação é você?

Bom, existe essa probabilidade e sabemos o quanto é difícil admitir essa questão. Aliás, é a pior parte. No entanto, é extremamente importante fazer uma autoanálise para identificar os próprios erros.

Afinal, é muito simples apontar os defeitos de todos à nossa volta, mas reconhecer as falhas individuais é um caos. É, sabemos disso!

Mas, lembre-se: nenhum dos seus relacionamentos poderão dar certo se o seu comportamento tóxico continuar repetindo em todos os ciclos. Entenda!

6 sinais que revelam que a pessoa tóxica de relação é você:

1. Críticas

Se você é a pessoa do relacionamento que só reclama, provoca quase todas as brigas e é bastante difícil de agradar, pare e reflita.

Provavelmente, você pode estar sendo completamente tóxica com o seu parceiro e pode acabar provocando o término de vocês.

Afinal, ninguém aguenta ficar recebendo críticas constantes de alguém reclamona e ingrata.

2. Autoritarismo

Se você é uma pessoa controladora, autoritária, gosta de ter domínio de todas as situações, muito provavelmente pode ser cansativo estar ao seu lado.

Isso acontece porque, aparentemente, só você pode ter voz em seu círculo social e isso pode deixar até as pessoas mais próximas chateadas.

É bom se posicionar? É sim, mas é preciso ter limites e saber ouvir opiniões contrárias à sua.

3. Negatividade

“Isso não vai dar certo”, “nem adianta tentar” e “melhor nem começar” são algumas típicas frases que toda pessoa tóxica fala.

Elas trazem consigo uma onda de negatividade enorme que, mesmo que o objetivo tenha boas chances de dar certo, pode fracassar por conta de todo peso emocional colocado.

Se você está com o costume chato de ser pessimista, trate agora de repensar suas atitudes. Isso pode ser muito prejudicial.

4. Drama

Se uma pequena atitude inesperada do parceiro pode ser motivo suficiente para virar uma tempestade para você, pode ser que você esteja exagerando e sufocando a relação com seus dramas.

É claro que suas chateações são válidas, mas precisamos ter um olhar crítico na hor da autoanálise para não nos autossabotar e cometer vacilos cruciais para um término.

O ideal é manter o equilíbrio em todos os ramos da vida.

5. Mentiras

Mentiras não convém em nenhuma relação, mas se você mente com frequência, até em pequenos detalhes, você com certeza é alguém tóxico com seu companheiro.

Se realmente gostar da pessoa, conte toda a verdade, por mais dolorosa que seja. Se não gostar, trate de terminar. Ninguém merece ser enganado!

6. Manipulação

Por fim, se você não sabe receber ‘nãos’ e tudo precisa ser exatamente do seu jeito, nem que precise ‘mexer alguns pauzinhos’, isso pode revelar nitidamente a toxicidade em você.

Diante dessa descoberta, é fundamental tentar reverter essa situação para não ser abandonada logo mais. Ninguém aguenta ser manipulado por muito tempo. É exaustivo ter de se submeter aos desejos alheios sempre.

