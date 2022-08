Chão abre ‘do nada’ e trabalhador cai em fossa de 05 metros em Nova Crixás

A guarnição do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Araguaia foi acionada e teve que se deslocar às pressas para o município de Nova Crixás no fim da tarde de terça-feira (09).

O Portal 6 apurou que o trabalhador de um depósito na cidade, localizado no Avenida Salomão João do Nascimento, estava prestando serviço no local quando, simplesmente, o chão cedeu.

Nesse momento, o homem, que não teve identidade nem idade reveladas, caiu em uma fossa desativada de 05 metros de profundidade.

Com técnicas de salvamento, utilizando cabos e cadeiras de rapel, ele foi retirado do poço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) fez o deslocamento para unidade de saúde do município, mas o homem só sofreu pequenas escoriações.