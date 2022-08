Homem com faca ameaça ‘arrancar a cabeça’ de comerciantes em Anápolis e acaba preso

Comerciantes do bairro Portal do Cerrado, na região Nordeste de Anápolis, viveram momentos de aflição por conta de um homem que ameaçava todos com uma faca. O indivíduo, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) na segunda-feira (08).

A situação foi descoberta durante uma ronda de segurança. Os agentes passavam pela Avenida Perimetral quando diversas pessoas relataram que foram aterrorizados.

De acordo com uma das vítimas de ameaça, o suspeito disse que iria não só matá-lo, mas também os filhos dele e arrancaria a cabeça de todos.

Os militares tiveram informações do local em que o homem estava e avistaram-no com a faca em mãos.

Com muita resistência, ele foi algemado e levado à Central de Flagrantes.

Na ação, o suspeito foi agressivo, lesionou um dos policiais e também deverá responder por este crime. O responsável pelas ameaças tem uma ficha criminal extensa, com furtos, latrocínio, violação de domicílio, entre outros.