Homem é encontrado em poça com o próprio sangue depois de ser atingido por barra de ferro

Um homem, de 40 anos, foi encontrado caído em uma poça com o próprio sangue, na noite desta terça-feira (09), em Jaraguá. A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma testemunha que viu a tentativa de homicídio.

O Portal 6 apurou que, momentos antes, a vítima estava discutindo com o autor do crime quando foi atingida com uma barra de ferro na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Para a PM, as testemunhas afirmaram que os envolvidos eram usuários de drogas e que o responsável estaria escondido em uma residência, onde eles se reuniam para fazer uso das substâncias ilícitas.

Os militares foram até o local e avistaram o indivíduo, que fugiu. A polícia realizou uma perseguição, mas não obteve sucesso para encontrá-lo novamente.

Na residência estavam os documentos do homem procurado, que foi identificado como o responsável pelo tráfico da região. A PM continuou o patrulhamento, mas ele não foi visto.