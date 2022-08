Jogador pega a mulher fazendo oral no melhor amigo e toma séria atitude

O jogador de Rugby, Michael Lichaa, do time Canterbury-Bankstown Bulldogs, foi recebido com uma surpresa nada agradável durante uma festa na Austrália. O rapaz flagrou a noiva, Kara Childerhouse, fazendo sexo oral com o colega de time Adam Elliott.

Tudo começou após o atleta chegar ao evento e encontrar a mulher e o amigo no quintal de casa em um momento íntimo. Ao ver a cena, o jovem perdeu o controle e deu um soco em uma janela de vidro, o que o fez perder quase dois litros de sangue.

Em seguida, de acordo com algumas testemunhas presentes no momento, o rapaz teria gritado e ameaçado o casal no local.

Após o acontecimento, o homem teve que ser encaminhado até o hospital para tratar dos ferimentos causados pelo soco.

Em depoimento, Klara chegou a acusar Michael de agressão, o que fez com que o jovem fosse encaminhado até a delegacia. Em contrapartida, Adam negou as acusações da mulher afirmando que o rapaz não tinha agredido a ex-noiva em nenhum momento.

O caso foi levado a julgamento, mas Klara acabou não comparecendo ao tribunal e o rapaz foi absolvido das acusações de violência doméstica.

Michael também foi acusado de destruição de propriedade, mas não foi condenado pela ação. O réu recebeu uma ordem de liberdade condicional por dois anos e, devido ao processo, não pode continuar na Liga de Rugby Australiana e se aposentou.