‘Pior date do mundo’ acabou virando casamento e história está viralizando nas redes sociais

Uma história de amor apelidada de “pior date do mundo” e que envolve o consumo de um sanduíche gigante acabou viralizando nas redes sociais e divertindo internautas. O relato foi compartilhado pelo psicólogo Bruno Farias para contar como aconteceu o primeiro encontro entre ele e a atual esposa.

Na publicação, ele afirma que tudo começou após conhecer a pretendente e convidá-la para comer em uma lanchonete – pedido esse que foi aceito pela mulher.

Como era recém-formado, Bruno explica que tinha pouca grana e, por isso, não poderia gastar muito no local. Porém, ao longo do encontro, ele foi surpreendido com pedidos que ultrapassaram o valor que tinha no bolso.

Para não pagar a conta, o rapaz então decidiu apostar em uma estratégia arriscada: participar do desafio do lanche. A disputa era simples, quem comesse um sanduíche gigante não pagaria a conta e ganharia uma bicicleta.

O pior primeiro encontro do mundo Conheci e chamei uma menina pra sair, ela inacreditavelmente aceitou Eu tinha 2 anos de formado, era super pobre Na lanchonete ela pediu um lanche caro com milkshake Não tinha $ para pagar a conta A solução: — Bruno Farias Psicólogo (@FariasPsicologo) August 7, 2022

Participar do Desafio

Quem comesse um lanche GIGANTE não pagava a conta e ganhava uma bicicleta Pessoas rodearam minha mesa gritando

Coma! Coma!

Senti meus órgãos abdominais explodirem, os olhos saírem das pálpebras👀

Achei melhor desmaiar do que pedir pra ela pagar a conta pic.twitter.com/LWSq2Al6iL — Bruno Farias Psicólogo (@FariasPsicologo) August 7, 2022

Mordida a mordida, Bruno conseguiu comer o lanche e se livrar de pagar o valor cobrado pelos pedidos.

“No fim estava passando tão mal, a única coisa que fiz foi colocar a menina no cano da bicicleta, deixá-la em casa, e dizer que amanhã eu telefonava”, conta.

Apesar de ter ficado frustrada com a reação do rapaz, o encontro teve resultado e, atualmente, o casal já está há mais de 10 anos juntos.

“Hoje completamos 10 anos de casados. Te amo, amor”, declarou ele.