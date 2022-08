Começou como aeromoça e hoje é piloto da melhor companhia aérea do mundo

Provando que não existe obstáculos, a brasileira Aline Borguetti se tornou um verdadeiro exemplo de foco e determinação ao começar na carreira de aviação como comissária de bordo e, atualmente, pilotar o maior avião de passageiros do mundo

Natural de Mauá, em São Paulo, a história da jovem teve início aos 14 anos, quando uma professora do ensino médio a incentivou a entrar na área, alegando que ela falava muito bem espanhol.

Com a recomendação, Aline não perdeu tempo e decidiu entrar de cabeça na ideia, se matriculando no curso de comissário de voo – aulas essas que pagava por meio de alguns “bicos” que realizava na época.

Em 2007, a jovem estreou no segmento após ser contratada pela companhia aérea Gol. Logo em seguida, a brasileira foi promovida a copiloto de Embraer 195 pela empresa Azul. Depois, ela se mudou para Hong Kong, ao passar em um processo seletivo para trabalhar na HK Express.

Devido à determinação e habilidades mostradas em serviço, Aline foi selecionada, em 2019, para pilotar o maior avião de passageiros do mundo, mais conhecido como o gigante Airbus A380.

O convite veio à tona após a mulher passar em uma seleção e começar a trabalhar na companhia Emirates, uma das mais desejadas empresas de aviação do mundo.

“Ao contrário do que muita gente disse, que isso não era para mim, que era muito caro, estou aqui. Os meus pais não me ajudaram financeiramente porque eles não tinham como, mas sempre me apoiaram muito, e isso foi fundamental”, revelou ela em entrevista ao UOL.

Apesar das adversidades, Aline afirma que se sente bastante orgulhosa para a jornada feita e que se sente feliz pela área que escolheu.

“Sinto-me realizada e muito orgulhosa por estar onde cheguei, porque o caminho não foi fácil”, afirma.