Onde assistir Anápolis x Itabaiana pela Série C neste domingo (06)

Galo da Comarca volta a jogar no Jonas Duarte e conta com torcida para buscar primeira vitória na competição

Augusto Araújo - 04 de julho de 2025

Anápolis jogará contra Itabaiana no Jonas Duarte pela Série C. (Foto: Mateus Dutra-AFC/ Reprodução Instagram)

Sem vencer na Série C até o momento, o Anápolis volta a campo neste domingo (06) para enfrentar o Itabaiana, em partida válida pela 11ª rodada da competição.

A bola vai rolar no estádio Jonas Duarte, localizado na Avenida Brasil-Sul, a partir das 16h30. Leonardo Willers Lorenzatto (MT) comandará a equipe de arbitragem.

Na última rodada, o novo treinador Gabardo Júnior fez a estreia pelas cores do Galo da Comarca. Contudo, o resultado não foi como o esperado.

Isso porque o Tricolor perdeu de 3 a 0 para o São Bernardo, jogando no interior paulista. Rodolfo, Eduardo e Pedro Felipe balançaram as redes para os donos da casa.

Com isso, o Anápolis segue amargando a lanterna da Série C, com apenas 7 pontos em 10 jogos, e nenhuma vitória. Porém, dessa vez o clube contará com o apoio da torcida para tentar sair desse cenário.

Triunfo importante

Já o Tremendão vem de uma vitória na última rodada. Enfrentando o Botafogo-PB, o clube sergipano venceu por 1 a 0, graças a gol de David, no começo do segundo tempo.

Assim, o Itabaiana conseguiu evitar a zona de rebaixamento e está em 14º na Série C. Já o time paraibano está em 17º lugar, abrindo o Z-4, com 9 pontos em 10 jogos.

Onde assistir Anápolis x Itabaiana pela Série C neste domingo (06)

O Nosso Futebol+ vai fazer a transmissão exclusiva da partida. Além disso, os fãs do Galo da Comarca também já podem comprar ingressos para o confronto no Jonas Duarte.

Assim, a compra acontece presencialmente no Jonas Duarte ou online na plataforma Ingresso SA. Os preços dos ingressos são de R$ 80 no setor coberto e R$ 40 no setor descoberto.

Os contemplados pela Torcida Premiada, devem apresentar o pagamento do IPTU e da TSU por meio da certidão negativa do imóvel, bem como o documento original do titular.

A troca é feita em dois pontos distintos, no Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping. Por fim, mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!