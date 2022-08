“Quero dar uma casa para os meus filhos”: os sonhos de quem concorre a um lote da Prefeitura de Anápolis

Tal qual o nome do programa habitacional lançado recentemente em Anápolis, aqueles que sonham com um lote têm muitas histórias a contar. E um sonho reúne todas elas: ter um cantinho para chamar de seu.

Ao todo, 2,8 mil terrenos serão doados pela Prefeitura para famílias carentes da cidade. As inscrições para os interessados tiveram início ainda no dia 19 de julho.

O prazo vai até o dia 16 de setembro. Até lá, os anapolinos cadastrados mantêm aceso o sonho de garantir o espaço para construir a própria residência.

Inclusive, uma boa parte desta pessoas guarda dentro de si a expectativa de não mais precisar sofrer com o tão temido pagamento do aluguel, assim como o fim dos transtornos de se morar em um imóvel alugado.

O Portal 6 ouviu a história de duas das famílias que sonham com um novo lar.

Antonia Kalina

A história de Antonia Kalina com Anápolis surgiu de um antigo relacionamento a distância que manteve com um morador da cidade.

Ela era do Ceará e o companheiro do município goiano. Os dois se conheceram em São Paulo. Juntos, tiveram três filhos. Ele sempre falava para a amada vir a Goiás, até que ela finalmente decidiu.

Em 2011, Antonia decidiu vir para Anápolis com os filhos e se apaixonou pela cidade. Dali em diante, ela não mais deixou o município.

Atualmente, ela vive com o filho do meio, de 15 anos, e o caçula, de 11. A única fonte de renda da família são os produtos que a cearense consegue revender, além da bolsa escola que os filhos recebem.

Enquanto aguarda ansiosamente pelo retorno da filha mais velha, de 22 anos, que está no Ceará cuidando da avó, Antonia, que já pode até mesmo ser considerada uma anapolina, sonha em sair do aluguel e oferecer uma vida melhor aos filhos.

“Não quero voltar para o Ceará. Gosto muito de Anápolis! Se Deus quiser, vou ganhar o meu lote para construir a minha casa, que é o meu grande sonho poder dar uma casa para os meus filhos”, contou.

Josiane Santos

Josiane Santos tem 31 anos e mal vê a hora de poder, enfim, realizar o grande sonho de sair do aluguel e deixar no passado as dores de cabeça.

A anapolina vive com o marido e o filho do casal, de 12 anos. Para ela, são diversas as dificuldades diárias, uma vez que somente o esposo está empregado.

Com a renda curta, a família tem se desdobrado para manter em dia o aluguel do imóvel.

“Pagamos um aluguel e isso é um pouco complicado. Por isso, queria muito ganhar o lote, pois seria bem mais fácil a gente construir o que é nosso e poder sair do aluguel”, completou.

Josiane conta que construir um novo lar é o que a move a se inscrever no programa da Prefeitura de Anápolis, sobretudo num momento de inflação tão elevada.

“Meu maior sonho é ter a minha casa própria. Além disso, com tudo muito caro, as dificuldades acabam sendo várias, ainda mais agora que só o meu esposo está trabalhando”, relatou.