Goiânia Shopping recebe feira gratuita com peças vindas diretamente da Índia

Prometendo levar um pouco da Índia para o Brasil, a Praça de Eventos, localizada no Piso 1, do Goiânia Shopping, será transformada em um festival estrangeiro que busca compartilhar a história e cultura de alguns países do exterior.

A Expo Índia e Países Convidados é um evento gratuito e acontece até o dia 04 de setembro das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos.

Os visitantes poderão conferir as mais diversos produtos típicos de cada região como: colchas, almofadas, doces, mel e óleo.

Além disso, é possível se esbaldar nos modelos de saias, calças, vestidos, jóias, bolsas, batas e até semijoias.

Mais informações sobre a oportunidade estão disponíveis na página oficial do evento no Instagram.

Serviço: Expo Índia e Países Convidados | Goiânia Shopping

Quando: até 04 de setembro

Horário: segunda a sábado: das 10h às 22h | domingos: das 14h às 20h.

Local: Piso 1

Entrada: Gratuita