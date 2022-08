Mulher encontra pasta secreta no celular do marido e acaba descobrindo o que não queria

Uma mulher decidiu compartilhar nas redes sociais a mais recente desilusão amorosa que sofreu logo após se casar com o parceiro que convivia há anos e o caso viralizou.

A vítima das traições vivia nos Estados Unidos, ao lado do marido, quando acabou descobrindo o que não queria, por acaso, através de uma pasta secreta no celular do homem.

No relato, a mulher explicou que teria pego o celular do parceiro para a auxiliar no trabalho e acabou clicando na galeria – que requisitava a biometria do proprietário para liberar o acesso.

Intrigada, ela começou a investigar e descobriu que haviam fotos com teor erótico da ex-namorada dele e seios de outras mulheres desconhecidas.

Ainda mais revoltada, ela consultou um outro aplicativo e recebeu a informação de que, o até então marido, teria se encontrado com a ex-namorada, em 2020. Neste período, o casal já estava junto.

Apesar de não ter respostas concretas sobre os encontros e as fotos, a vítima decidiu ouvir os conselhos das pessoas na internet e preferiu dar um basta na relação, repleta de mentiras.

Nos comentários, milhares de mulheres a disseram para não se manter presa em um casamento repleto de desconfiança, pois isso seria muito prejudicial para a saúde emocional dela.