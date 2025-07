Como deixar os panos de prato da cozinha limpos e branquinhos

Você não precisa gastar com produtos caros, pois existe uma forma simples, barata e altamente eficaz de recuperar os panos de prato

Ruan Monyel - 09 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carla Oliveira)

Os panos de prato são indispensáveis na rotina da cozinha, usados para secar louças, cobrir alimentos ou limpar pequenas sujeiras.

No entanto, com o uso constante, eles acabam acumulando gordura, manchas de alimentos e até bactérias, perdendo o aspecto limpo e o tom branquinho original.

Mas a boa notícia é que você não precisa gastar com produtos caros: existe uma forma simples, barata e altamente eficaz de recuperá-los.

Para começar, escolha uma panela grande, de preferência velha ou usada apenas para limpeza, e coloque água suficiente para cobrir todos os panos de prato.

Acrescente duas colheres de sopa de sabão em pó e duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio para cada dois litros de água. Misture bem até dissolver os ingredientes.

Em seguida, mergulhe os panos na panela e leve ao fogo alto. Assim que a água começar a ferver, abaixe o fogo e deixe a mistura fervendo por cerca de 20 a 30 minutos.

Durante esse tempo, a ação do bicarbonato com o sabão em pó age profundamente nas fibras do tecido, removendo sujeiras impregnadas, gordura e odores desagradáveis.

Depois da fervura, retire os panos de prato com cuidado, preferencialmente usando uma pinça ou colher de pau e enxágue bem em água corrente.

Se necessário, esfregue levemente nas áreas mais manchadas antes de enxaguar. Para finalizar, coloque os panos no varal e deixe secar ao sol, que também atua como um alvejante natural.

O resultado são panos limpos, branquinhos e desinfetados, sem necessidade de produtos caros ou alvejantes agressivos.

A fervura com bicarbonato é um método caseiro, sustentável e eficiente, que comprova como soluções simples continuam sendo as mais eficazes no dia a dia doméstico.

