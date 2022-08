Não é fácil fazer sucesso no mundo da música, em um ramo tão disputado só alcança o estrelato quem consegue se manter lá por muito tempo. Entretanto, nas últimas década surgiram cantoras que já foram super famosas por apenas um hit, mas não conseguiram dar continuidade e hoje estão esquecidas.

Para ajudar você a relembrar de algumas cantoras que surgiram prometendo muito no mundo da música, mas logo sumiram, preparamos uma lista com alguns destes nomes.

6 cantoras que já foram super famosas e hoje estão esquecidas

1. Luka

Quem não cantou os versos da música “Tô nem Aí” no início dos anos 2000? Lançada em 2003, a música foi uma febre no país e figurou entre as mais tocadas do ano.

Apesar da canção ter caído nas graças do público, Luka não conseguiu repetir o mesmo sucesso com outras canções. Atualmente ela segue em atividade, mas está longe dos holofotes e do protagonismo que teve há alguns anos atrás.

2. Vanessa Rangel

Compositora e intérprete da música “Palpite”, Vanessa Rangel emplacou o hit na trilha sonora da novela Por Amor, da Rede Globo. Entretanto, foi o único da carreira.

Sem continuidade no estrelato, a cantora preferiu retornar a advocacia, profissão que exercia antes de se aventurar pelos palcos do Brasil.

3. Carley Rae Japsen

O primeiro exemplo mais recente em nossa lista é o da artista Carley Rae Japsen, intérprete do hit “Call Me Maybe”, que estourou em 2012.

A cantora segue na ativa e lançando músicas, mas nenhuma delas chegou próximo ao sucesso que a fez conhecida mundialmente.

4. Marjorie Estiano

Você já deve ter visto a atriz Marjorie Estiano atuando em alguma novela ou série, mas você sabia que ela também teve uma carreira musical que durou por apenas um sucesso?

Revelada na novela “Malhação”, Marjorie entrou no ramo musical após deixar o folhetim da Rede Globo, entretanto ficou presa a apenas uma canção. Lançada em 2005, a música “Você Sempre Será” logo tomou conta das paradas musicais.

O sucesso que faltou na música, sobrou nas artes cênicas. Atualmente ela é uma das atrizes mais talentosas do Brasil, aparecendo em diversas novelas, séries, filmes e peças teatrais.

5. JoJo

Outra artista estrangeira em nossa lista é a estadunidense JoJo, que em 2006 lançou a canção Too Little Too Late e fez sucesso no mundo todo.

Nos anos seguintes, a cantora não conseguiu que nenhuma música tivesse o mesmo impacto do hit que a consagrou. Recentemente ela cantou na última edição do Miss Universo.

6. Perlla

A música “Tremendo Vacilão” foi uma das primeiras interpretadas por uma mulher a estourar no Brasil, mais especificamente no ano de 2006.

Após dar uma pausa no funk para se dedicar a música gospel, Perlla voltou às origens e atualmente busca retomar o protagonismo de outrora.

