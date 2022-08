Chega uma certa fase em qualquer relacionamento que os momentos bons ficam na memória, os limites são ultrapassados e tudo parece um pouco confortável demais.

Nessas horas o casal cai na temida rotina, que parece um abismo sem volta. Mas acredite, tem volta!

Hoje vamos te dar dicas para dar um up em sua relação, começa-la do zero e quem sabe até engatilhar para um casamento.

6 formas de começar do zero um relacionamento que está acabando:

1. Façam uma “fuga” em um final de semana

Que tal organizar um final de semana fora com convencional com o seu amado (a)?

Vocês podem fazer um programa mais a dois, como uma viagem, acampamento ou trilha, isso permite que vocês passem um tempo de qualidade juntos.

2. Experimentem novas atividades juntos

Uma ótima forma de renovar os votos de um casal é descobrirem coisas novas que vocês possam curtir juntos.

Como um novo esporte, atividade ao ar livre ou hobby, assim, vocês compartilham emoções fortes lado a lado um do outro.

3. Inovem entre quatro paredes

Acender a chama entre os lençóis é uma ótima forma de dar um up no relacionamento e sair da rotina.

Muitos casais que estão há bastante tempo juntos acabam mantendo uma mesmice nos momentos a sós.

Por isso, tente mudar o contexto, em vez da posição, variar o horário e assim por diante.

4. Cuide de você

Pode parecer besteira, mas cuidar mais de si mesmo pode ser uma grande aposta para melhorar o relacionamento.

Isso porque, ir ao salão de beleza, praticar esportes ou uma sessão de spa fará você se sentir mais confiante, impactando no seu namoro.

5. Conversem entre si

A comunicação é um dos pilares de um relacionamento, sem ela, o namoro está fadado ao fim.

Por isso, tirem realmente um tempo para ouvir um ao outro, contar como foi o dia, falar sobre os sentimentos e assim por diante.

6. Deem valor para as coisas simples

Por último, muitos casais deixam de lado os pequenos atos, achando que eles não possuem mais tanto valor.

Mas a real é que um jantarzinho a luz de vela, um presente espontâneo e uma ida no cinema podem ser as coisas que vocês abandonaram, mas que fazem falta na relação. Invista!

