Para ter um relacionamento duradouro é preciso consolidar uma confiança muito intensa e forte com a pessoa e quando uma mulher quer descobrir que está sendo traída é porque algo vai muito mal.

As ‘paranóias’ não surgem ‘do nada’. Nada é à toa. Se uma mulher afirma que alguma coisa está estranha na relação e pode ser a presença de uma terceira pessoa, acredite, os motivos são vários.

O primeiro lugar que é notado a diferença é no quarto do casal. A química dos parceiros pode dar uma enorme balançada quando o homem começa a trair.

E existem algumas maneiras boas de descobrir que está sendo enganada que quase nenhuma mulher sabe. Confira a lista abaixo!

6 formas de descobrir que está sendo traída que toda mulher precisa saber:

1. Interesses diferentes

Se você começar a perceber alguns interesses completamente diferentes dos que vocês eram acostumados, é bom ficar atento. Algo está despertando essa curiosidade nele. O que?

Pode ser sim uma amante, mas é bom analisar todos os outros tópicos. Talvez ele só seja curioso mesmo.

2. Troca de horários

Se ele tinha uma rotina estável e, de repente, precisou trocar os horários, ‘fazer hora extra’ no trabalho, pegar plantões de madrugada e chegar mais tarde, olha, pode abrir os olhos.

Pode ser que seja profissional? Pode. Mas nada ‘de repente’ é muito confiável não. E repare se haverá dinheiro entrando com essas horas extras.

Se ao invés de entrar, o dinheiro diminuir ainda mais, a resposta já estará clara.

3. Falta de química

Se vocês tinham uma constância íntima, entre quatro paredes, e de forma inusitada isso diminuiu, algo pode estar errado.

O ideal é conversar sobre, perguntar se algo tem o incomodado, mas caso ele alegue apenas cansaço, sono e dor de cabeça, as notícias realmente não são boas para seu relacionamento.

Pode ser que tenha uma terceira pessoa ‘gastando’ a energia dele. Abra seus olhos!

4. Segredos

Trocas de senhas, falta de diálogo e início de segredos é um dos fatores cruciais que indicam a possibilidade de uma traição.

Quando o parceiro passa a esconder algo de você, pode significar duas coisas: ou ele não confia mais em você ou ele já tem outra pessoa para desabafar e compartilhar a vida.

5. Cheiro diferente

No carro, nas roupas ou no corpo, se o cheiro está diferente algo muito estranho está acontecendo e é bom estar de olhos abertos.

E uma mulher atenciosa sabe exatamente quando há um perfume diferente no marido. E, caso perceba, é bom investigar.

6. Mudanças no carro

Uma coisa que é importantíssimo ficar atenta, quando há desconfianças de traição, é a inclinação do banco do passageiro.

Todas as vezes que entrar no carro, observe a inclinação do banco. Quando há visitas diferentes, muito provavelmente, haverá mudanças na altura.

Bônus: para tirar a prova fatal, coloque um papel no quebra-sol do carro em um dia que ele for sair sem você e a desconfiança seja grande.

Se alguma mulher sentar no banco do passageiro, as chances dela querer conferir a maquiagem no espelho são enormes. Logo, o papel cairá no chão. Depois, é só conferir e desmascarar o mentiroso.

