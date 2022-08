Os signos do zodíaco podem ser divididos entre: os que morrem de paixão e os que nem liga muito para essa situação. E existem alguns que ficam quase irreconhecíveis quando passam a amar alguém.

Eles literalmente mudam completamente, deixam as amizades, se fecham exclusivamente com a amada ou simplesmente se tornam a pessoa mais alto-astral do mundo.

Alguns signos levam fama até de ‘bobos’ por ficarem deslumbrados demais dentro dos relacionamentos e isso pode deixar os amigos muito chateados.

Confira agora como os signos abaixo reagem quando estão completamente envolvidos emocionalmente com alguém e que podem acabar magoando outras pessoas.

3 signos que quando se apaixonam mudam totalmente e ficam irreconhecíveis:

1. Touro

Os taurinos são excentricamente fiéis dentro dos relacionamentos, a ponto de abandonar todo o resto para focar apenas no parceiro.

Eles são bem adeptos da ideia de eternidade ao lado do grande amor e nada mais importa. Nem adianta pedir para ele deixar a namorada em casa para ir num rolê.

Aliás, se o taurino já era caseiro solteiro, namorando então, é quase impossível o ver fora de casa. Ele é romântico e priorizará o bem do outro.

Mas cuidado! Esse excesso de presença e zelo pode acabar sufocando o outro, além de afastar todas as amizades, inclusive as saudáveis.

2. Câncer

Não é novidade para ninguém que o canceriano é extremamente doado aos relacionamentos. Se entrega com todas as forças e criam um universo paralelo apenas para os dois.

Com isso, ele acaba deixando a desejar um pouco no trabalho, na família e nas amizades. Isso porque o foco dele será exclusivamente cuidar da relação.

Por um lado, isso o permite ser o melhor parceiro do mundo. Em contrapartida, caso seja deixado pela amada, ele estará completamente sozinho e vazio.

É importante estabelecer limites para que nada saia do controle e se torne algo extremo.

3. Escorpião

O escorpiano, com toda a postura de durão, se perde completamente no personagem. É fácil ver um nativo se tornando a pessoa mais sensível e emotiva quando está apaixonado.

Isso, inclusive, é algo que o incomoda demais, pois ele detesta a pose de vulnerável. Eles gostam muito de se doar quando confiam cegamente em alguém, mas preferem maneirar um pouco.

Em relação às outras pessoas, como amizades, eles também podem dar uma boa afastada para priorizar apenas o romance.

