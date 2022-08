Você vai concordar com a gente: o reality show Largados e Pelados é muito bizarro e toda sua bizarrice deixa nossos olhos vidrados em cada episódio, não é verdade?

Produzido pela Discovery, o programa envolve simplesmente despejar um homem em uma mulher em uma localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. Assim, o casal precisa sobreviver em meio à natureza por 21 dias.

Mas algumas coisas deixam os fãs e telespectadores intrigados: será que o programa é verdadeiro e como funcionam os bastidores?

Bom, hoje viemos te dar um choque de realidade sobre esse estranho reality show. Veja!

6 segredos que nem todos que assistem Largados e Pelados na televisão sabem:

1. Os participantes não recebem nenhum prêmio

Começando nossa lista das verdades, acredite se quiser: os participantes não recebem nenhum prêmio ao cumprir seus desafios, mesmo colocando suas vidas em risco.

Trata-se de uma conquista pessoal apenas, não ganhando nenhum dinheiro para completar o desafio.

2. A equipe é pequena

Muita gente acha que por trás de tudo há uma gigantesca equipe intervindo em tudo, mas a real é que isso é bem diferente do que se imagina.

É um time super pequeno, em que ficam duas pessoas, três de vez em quando, como o câmera, técnico de áudio e o produtor durante o dia, intervindo o mínimo possível.

3. Pode haver interferências

Paralelo ao tópico anterior, obviamente a equipe pode interferir para ajustar um detalhe ou outro, assim como qualquer programa de televisão.

Um exemplo é a hora da construção do abrigo, em que se precisa de muitos galhos e folhas, geralmente, a produção ajuda a dupla para que eles consigam se instalar.

4. Os participantes fazem um pouco de drama

Um grande critério ao selecionar os participantes é notar a capacidade deles de atuação.

Desta forma, durante as gravações eles são incentivados a fazer um pouco mais de drama que a situação realmente necessita.

Tudo para valorizar um pouco mais a situação proposta no reality e amolecer o coração dos fãs.

5. Algumas coisas são mentira

Existem algumas cenas que são armadas, por exemplo quando os casais “fazem” fogo esfregando galhos e pedras.

Mas o que ninguém te contou é que isso não funciona! É uma grande mentira!

Essa técnica é algo demorado e complexo, e até os especialistas demoram muito tempo para conseguir realizá-la.

Outro detalhe é que isso não funciona em locais úmidos.

6. O programa apresenta riscos reais

Por fim, apesar de estarem o tempo todo ao lado da produção e possuírem algumas interferências, os participantes correm riscos de morte.

Por exemplo: as picadas de bichos, lesões no corpo, o frio, a falta de água potável, chuva etc.

