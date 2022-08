Carro é perseguido na GO-070 e bandidos matam passageira que estava com o marido

O carro de um casal foi perseguido e atingido por disparos de criminosos na GO-070, em Inhumas, neste sábado (13). Uma mulher foi baleada, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do veículo.

O Portal 6 apurou que o marido ainda levou a esposa até a unidade do Corpo de Bombeiros na cidade. Porém, o óbito foi confirmado pelos agentes.

Os suspeitos estavam em um Gol branco quando começaram a disparar contra o casal. Além de equipes de Inhumas, policiais de Araçu e Avelinópolis foram mobilizados para localizar os suspeitos.

Os supostos autores foram encontrados na residência do sogro de um deles, em Araçu. O homem e o primo, que também participou do crime, trocaram o veículo que utilizaram no delito e o esconderam em uma outra casa no município.

Apesar disso, os policiais conseguiram encontrar o carro, onde também estava a arma utilizada no atentado. Um dos suspeitos foi preso e confessou ter feito os disparos.

O primo, que dirigia o veículo, conseguiu fugir pulando o muro de várias residência e entrando em um matagal, onde também há uma região de pastos. A polícia ainda tenta localizá-lo.