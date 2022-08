Dono de churrasquinho em Anápolis recebe conselho da PM após ter estabelecimento roubado pela 2ª vez

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (14) para atender a uma ocorrência de furto em um churrasquinho situado no Vivian Parque 1º Etapa, na região Sudoeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o estabelecimento foi furtado pela segunda vez e que os bandidos invadiram o local pelo mesmo lugar que havia sido utilizado no primeiro furto.

De acordo com a vítima, foram levadas duas máquinas de cartão de crédito, 100 reais, algumas bebidas e até as moedas que o comerciante tinha para entregar os trocos.

Diante da situação, a PM aconselhou o homem a reforçar o sistema de segurança do estabelecimento para dificultar a ação dos bandidos.

Os militares usaram as imagens das câmeras de segurança do churrasquinho para ajudar na identificação dos suspeitos do furto.