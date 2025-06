Famosa hamburgueria do Jundiaí anuncia que está fechando as portas

Lista de estabelecimentos que estão encerrando as atividades continua crescendo em Anápolis

Natália Sezil - 20 de junho de 2025

Hamburgueria encerrou oficialmente as atividades em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Apenas um dia após uma padaria com 25 anos de história anunciar que está fechando as portas em Anápolis, uma famosa hamburgueria, que também fica no bairro Jundiaí, anunciou estar encerrando as atividades.

O estabelecimento da vez é o Mend’s BBQ – Burguer e Steak House, que ficava na Avenida Bernadino Silva.

Pelas redes sociais, a suspeita de que o restaurante fosse fechar já existia há pelo menos uma semana.

Nos últimos dias, havia sido publicado na conta oficial no Instagram que a hamburgueria não funcionaria no Dia dos Namorados, “sem data definida para reabrir”.

A hipótese foi confirmada, nesta quinta-feira (19), pelo proprietário da loja, Jullyson Mendes. Em vídeo, ele explicou que o encerramento se deve a problemas pessoais, que incluem questões financeiras.

“Todas as vezes que vem um problema, eu contorno ele, arrumo um jeito de resolver, me custa aí, 40, 50 mil, e eu preciso tirar de algum lugar, fazer alguma coisa”, detalhou o comerciante.

E completou: “infelizmente não tenho mais condições de continuar sustentando isso dessa forma”.

Embora as atividades estejam oficialmente terminando, Jullyson afirma que pretende voltar a trabalhar no ramo, em algum momento.

A ideia, por enquanto, é comercializar um único item, que o cozinheiro diz ter sido sucesso de vendas no passado – uma “coxinha” de morango com brigadeiro.

Em tempo

Com o anúncio, a Mend’s BBQ se torna a terceira loja do ramo alimentício a encerrar atividades ou trocar de ponto em Anápolis, em poucos dias.

A primeira da lista foi a padaria Artesanato do Pão, que operava há 25 anos no bairro Jundiaí. O fim oficial do comércio se deve aos altos custos para manter o imóvel, que chegam a R$ 20 mil.

A prática também tem se tornado cada vez mais comum no setor, onde até mesmo a Avenida São Francisco passou a exibir mais placas de venda e aluguel.

A segunda da lista, também na mesma área, é a Panificadora Bom Jesus, que operava desde 1974 no Setor Central. Da mesma forma, o alto custo de despesas fixas, que batem R$ 23 mil, está fazendo com que a loja mude de ponto.

