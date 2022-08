Uma mulher de 23 anos foi agredida pelo marido na madrugada deste domingo (14), em Hidrolândia, na região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o homem, de 21 anos, havia chegado em casa do trabalho, mas saiu novamente para a rua.

Ao retornar para a residência, foi questionado pela esposa onde estava. Após não gostar da pergunta que ouviu, ele passou a dar socos e pontapés na mulher.

Não satisfeito com as agressões físicas, ele desferiu golpes com um escapamento de moto, provocando diversos cortes no corpo da companheira.

Desesperada, a mulher ligou para a Polícia Militar (PM) implorando por socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado de prontidão e realizou os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, ela foi levada para o Hospital Municipal de Hidrolândia. O homem fugiu do local e ainda não foi localizado pela PM.