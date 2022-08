Criança de 03 anos baleada na cabeça em Goiânia pode estar em morte cerebral

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) abriu um protocolo de morte cerebral para o menino de 03 anos que foi baleado na cabeça no último sábado (13). A vítima foi atingida por acidente durante um tiroteio no Jardim do Cerrado I, em Goiânia.

O resultado deve sair em dois dias. O último boletim divulgado pelo Hugol aponta que o garoto segue internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está sedado e respira por aparelhos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança estava acompanhado do tio, de 19 anos, quando três homens chegaram em um carro vermelho e atiraram contra os dois. Horas antes, o jovem teria se envolvido em uma confusão por rivalidade entre clubes de futebol.

A polícia prendeu os três envolvidos, que confessaram o crime. Um deles relatou que o tio do menino tentou arrancar a camisa de time de um familiar com quem confraternizava em uma pastelaria.

Após uma briga generalizada, o jovem deixou o local e foi localizado pelos homens próximo a uma distribuidora. Ao atirarem contra ele, que foi atingido pelos tiros no ombro e na perna, também acertaram o sobrinho na cabeça.

Os três foram presos em flagrante e devem responder por dupla tentativa de homicídio. Todos possuem antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, drogas e os carros utilizados no crime.