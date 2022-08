Gasolina mais barata chega aos postos de Goiás em até 10 dias, estima Sindiposto

Nesta segunda-feira (15), a Petrobras anunciou um novo corte no preço da gasolina. A estatal reduziu em 4,85% o valor do combustível vendido às distribuidoras.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), Márcio Andrade, afirmou que a redução poderá ser sentida nas bombas a partir desta terça-feira (16).

“A expectativa é de que a partir de hoje (16), a redução já comece a acontecer em um posto ou outro. A medida em que os estoques de gasolina vão sendo repostos, há a chance de que isso ocorra em maior escala. A maior parte dos postos devem reduzir os preços em até 10 dias”, explicou.

O consumidor deve sentir no bolso uma queda de até R$ 0,13 no valor da gasolina. Entretanto, para que isso ocorra, as distribuidoras devem repassar aos postos a redução integral da Petrobras. Da mesma forma, os estabelecimentos devem passar ao consumidor a queda no valor.

“A partir do momento em que o preço é reduzido e como o mercado tem os preços livres, cabe as distribuidoras repassar a redução ao público. A expectativa é de que haja o repasse de maneira integral, tudo depende de cada distribuidora. Caso isso ocorra, a redução pode ser de até R$ 0,13 centavos ao consumidor”.