Motorista morre após veículo capotar em grave acidente na GO – 213

Por volta das 19h30 da segunda-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítimas de um capotamento na GO – 213 sentido Ipameri – Campo Alegre.

O Portal 6 apurou que, ao chegar ao local, confirmaram 04 pessoas envolvidas no acidente.

Sendo que uma, o condutor, que não teve idade nem identidade reveladas, apresentava a metade do corpo dentro do veículo e a outra metade já em contato com o asfalto. O veículo tombou para o lado do motorista.

Ela apresentava múltiplas fraturas e trauma encefálico. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU)

Já duas outras pessoas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do município e uma delas encontrava-se sentada com escoriações, mas também foi encaminhada pelos bombeiros para uma unidade de saúde.

O Instituto Médico Legal compareceu o local para realizar os procedimentos cabíveis.