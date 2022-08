Oito militares ficam feridos durante exercício com foguete do Exército em Formosa

Pelo menos oito militares do Exército ficaram feridos durante exercício militar nesta terça-feira (16), no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás. Os militares seriam do Paraná e fazem parte da brigada antiaérea.

Em nota, o Comanda Militar do Planalto informou que o acidente ocorreu durante exercício de adestramento de Defesa Antiaérea.

“O incidente foi no transcurso das atividades planejadas, no emprego de uma Viatura Antiaérea especializada durante procedimentos relativos à manutenção da mesma, com a presença de técnico e militares capacitados.”

Os militares feridos foram socorridos por quatro equipes de saúde empregadas na Operação, em ambulâncias e um helicóptero. Até o momento, dois militares permanecem hospitalizados.

O Exército afirma que vai instaurar um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do acidente.