Sicredi lança plataforma de cursos on-line e aberta ao público

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizou a Plataforma Cursos, ferramenta de ensino on-line, gratuita e aberta ao público. A iniciativa faz parte da estratégia de educação corporativa do Sicredi, denominada Ecossistema de Aprendizagem, por meio da qual a instituição organiza trilhas de conhecimento para capacitar seus profissionais e amplia o seu impacto positivo nas localidades onde atua, promovendo conteúdos de livre acesso sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal e cooperativismo.

Os cursos são divididos em cinco eixos temáticos: Educação para Transformação Social, Educação Financeira para uma Vida Sustentável, Cooperativismo na Prática, Para Você e seu Negócio, Para um Mundo Melhor. O acesso é feito pelo site do sicredi.com.br/nacomunidade, mediante cadastro.

“Um dos princípios do cooperativismo é Educação, Formação e Informação e a democratização do acesso a conteúdos de qualidade sobre o segmento, desenvolvimento pessoal e profissional reforça o compromisso com o nosso propósito de gerar prosperidade nas regiões onde atuamos”, afirma Carla Katsurayama, coordenadora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Fundação Sicredi. “A plataforma é um projeto vivo e compartilhado com nossas cooperativas, que seguirão abastecendo-a com mais cursos de diferentes áreas e formatos para que todos possam aproveitar” complementa Katsurayama.

Entre os 50 cursos disponíveis atualmente, os alunos podem assistir aulas gravadas de Cooperativismo na Prática, Autogestão Ágil, Autoliderança, Comunicação Não Violenta, Social Media Data Analytics, entre outros. Ao final de cada curso, o aluno terá acesso ao seu certificado virtual, que pode ser compartilhado no LinkedIn.

Para saber mais sobre a plataforma e os cursos oferecidos, acesse sicredi.com.br/nacomunidade.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.300 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.