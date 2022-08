Córrego que sofre com assoreamento em Anápolis deve ser recuperado

A Prefeitura de Anápolis vai abrir a licitação para empresas interessadas em participar da elaboração do diagnóstico físico, ambiental e socioeconômico da extensão do córrego João Cesário.

Aquela que vencer o processo licitatório deverá apresentar sugestões para realização de ações que promovam a recuperação das áreas de preservação permanente do local.

A tomada de preços será realizada no dia 6 de setembro, às 9h30, na sala de reuniões da comissão permanente, no Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis.

O córrego, que enfrenta grandes problemas relacionados a erosões que causam o assoreamento nos cursos d’água, fica situado no perímetro urbano do município.

Com aproximadamente quatro quilômetros, o manancial é um dos maiores afluentes do Ribeirão das Antas e as nascentes passam pelo Jardim Alexandrina e aos fundos do Anashopping.