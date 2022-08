Veja a cobertura do 5G por bairros e operadoras em Goiânia

Goiânia é uma das três cidades que passam a receber o sinal da internet móvel de quinta geração (5G) a partir desta terça-feira (16). Como mostrou o Portal 6, a nova geração de transmissão de dados promete alta velocidade para os usuários, além de vantagens para empresas e indústrias, com a menor taxa de latência.

Apesar disso, os benefícios não chegam para toda a cidade a princípio. Isso porque, segundo acordo entre as empresas de telefonia e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras não são obrigadas a oferecer a cobertura completa neste primeiro momento.

A Anatel prevê que a área poderá ser estendida ao longo dos próximos meses. Enquanto isso, apenas sete bairros – destes, cinco da região Sul – recebem o sinal 5G das três operadoras que vão oferecer o serviço na capital. São eles: Sul, Bueno, Pedro Ludovico, Oeste, Bela Vista, Marista e Nova Suíça.

A depender da operadora utilizada, porém, a cobertura pode ser maior ou menor em Goiânia. A TIM, por exemplo, oferece uma cobertura para 130 setores na capital. Enquanto isso, a Claro cobre 11 bairros e a VIVO, 14.

Aparelhos compatíveis

Os usuários que quiserem acessar a nova geração irão precisar de um celular compatível. Caso contrário, o aparelho antigo continuará conectado às redes 3G ou 4G.

Para utilizar a nova conexão, basta ter um aparelho móvel compatível com o novo sinal e estar em uma área com cobertura de rede. No país, apenas 67 modelos tem tecnologia para receber o chamado “5G puro”.

Confira a lista de bairros atendidos pelo 5G, de acordo com cada operadora:

Claro: Setor Sul, Jardim Goiás, Setor Bueno, Setor Nova Vila, Setor Pedro Ludovico, Setor Oeste, Setor Bela Vista, Setor Marista, Residencial Recanto dos Buritis, Nova Suíça e Setor Sudoeste.

VIVO: Jardim América, Setor Aeroporto, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Central, Setor dos Afonsos, Setor Leste Universitário, Setor Leste Vila Nova, Setor Marista, Setor Nova Suíça, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Sul e Vila Jaraguá.

TIM: Bairro Água Branca, Bairro Alto da Boa Vista, Bairro Alto da Gloria, Bairro da Serrinha, Bairro Feliz, Bairro Góia II, Bairro Nossa Senhora de Fatima, Bairro Nova Suíça, Bairro Recanto dos Funcionários Públicos, Bairro Santa Genoveva, Castelo Branco, Celina Park, Chácara California, Chácara Retiro – Parte 2, Chácara Santa Rita, Cidade Jardim, Conjunto Guadalajara, Conjunto Morada Nova – Parte 1, Conjunto Residencial Cachoeira Dourada, Conjunto Vila Isabel, Gleba – Parte 1, Gleba – Parte 12, Gleba – Parte 13, Gleba – Parte 15, Gleba – Parte 16, Gleba – Parte 18, Gleba – Parte 19, Gleba – Parte 2, Gleba – Parte 24, Gleba IV, Goiânia Dois, Goiânia Dois Setor II, Goiânia Dois Setor III, Jardim Amércia, Jardim da Luz, Jardim das Esmeraldas, Jardim Europa – Parte 1, Jardim Goiás, Jardim Leblon, Jardim Leblon II, Jardim Milão, Jardim Mirabel, Jardim Verona, Loteamento Areião I, Loteamento Goiânia Viva, Loteamento Tropical Verde, Mansões Goianas, Nova Vila, Park Lozandes, Parque Amazonia, Parque Das Laranjeiras, Parque Industrial De Goiânia, Parque Industrial Mooca, Parque Oeste Industrial, Pedro Ludovico, Residencial Alphaville Flamboyant, Residencial Aquarius, Residencial Cid Verde, Residencial Eldorado, Residencial Granville, Residencial Guanabara – Parte 2, Residencial Jose Viandeli, Residencial Manhattan, Residencial Moinho Dos Ventos, Residencial Parque Mendanha, Residencial Vale Das Brisas, Setor Aeroporto, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Campinas, Setor Central, Setor Centro Oeste, Setor Coimbra, Setor dos Funcionários, Setor Gentil Meireles, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Negrão de Lima, Setor Norte Ferroviário, Setor Norte Ferroviário II, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Perilo, Setor Sudoeste, Setor Sul, Setor Urias Magalhaes II, Solar Santa Rita, Vereda Dos Buritis, Vila Abaja, Vila Adelia – Parte 2, Vila Adélia I E II, Vila Alpes, Vila Alto Da Gloria, Vila Americano do Brasil, Vila Ant Abraão, Vila Aurora, Vila Aurora Oeste, Vila Bandeirantes, Vila Bethel, Vila Boa Sorte, Vila Canaã – Parte 2, Vila Cel. Cosme, Vila Dom Bosco, Vila Isaura, Vila Itatiaia, Vila Jardim Pompeia, Vila Jardim São Judas Tadeu, Vila Jardim Vitoria, Vila Luciana, Vila Maria Jose, Vila Maria Rosa, Vila Mauá, Vila Moaris, Vila Mooca, Vila Mutum, Vila Nova, Vila Nova Canaã, Vila Novo Horizonte, Vila Oswaldo Rosa – Parte 1, Vila Oswaldo Rosa – Parte 2, Vila Redenção, Vila Santa Helena, Vila Santa Isabel, Vila Santa Rita, Vila Santa Tereza, Vila São Joao, Vila Sol Nascente, Vila Teófilo Neto, Vila Viana e Vila Xavier.