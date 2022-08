Esperma no cabelo é a moda do momento entre as mulheres: “não consigo viver sem”

Imagina só pagar R$ 1,5 mil em um tratamento capilar à base de sêmen? Parece bizarro, mas é o que muitos salões de beleza ao redor do mundo têm oferecido e conseguido muito sucesso no processo.

O estabelecimento TheBroot, com sede em Santa Monica, na Califórnia (EUA), por exemplo, possui no catálogo para as clientes o procedimento nos fios, onde serão colocados além do sêmen, outras composições, como Katera.

O hairstylist Diego Larez, de Los Angeles, explica que não é qualquer esperma, mas sim de alguns touros específicos. E, para isso, é feito um caldo dos testículos do animal, juntamente da Katera, rica em proteínas.

A mistura é extremamente benéfica para os fios, de acordo com o especialista, podendo fornecer uma quantidade de colágeno que os outros tratamentos não conseguem, além de um brilho mais duradouro no cabelo.

Diego destaca que o processo não deixa nenhum mal cheiro nos fios e que, por ser totalmente orgânico, pode custar US$ 300 (cerca de R$ 1,5 mil).

Apesar de muito atípico, o método tem sido um sucesso entre as mulheres, que comentam na internet sobre os benefícios e aprovam. “Não consigo mais viver sem”, alegou uma internauta.