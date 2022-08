Show de Afonso Padilha já tem datas marcadas em Goiânia e Anápolis

Os moradores de Goiânia e Anápolis e que são fãs de comédia, já podem se preparar. Um dos principais nomes do Brasil, Afonso Padilha, já tem data marcada para desembarcar nas cidades.

No dia 21 de outubro, o comediante se apresentará no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica (PUC), instalado no Setor Jardim Mariliza, na capital, às 19h.

Já no dia 22, os anapolinos poderão curtir o show do humorista no Teatro São Francisco, na Avenida Pinheiro Chagas, às 18h.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site Ingresso Digital e os valores variam de R$ 30 a R$ 200. A classificação indicativa do show é de 14 anos.

Durante o espetáculo, o humorista contará algumas experiências pessoais sobre conflitos, comparações entre idades e gerações.

Vale lembrar que o artista é bastante conhecido pela participação no grupo de comédia 04 amigos que tem como integrante os comediantes Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato.